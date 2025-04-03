Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Nisan 2025 23:08
Kendini memur gibi hisseden var mı?

Ciddi soruyorum arkadaşlar ben memurum diyebiliyor musunuz? Ben diyemiyorum da.

9 gün izin yaptı memurlar 2 gün üst üstte izin yapan var mı? Bıraktım izni dinlenebilen var mı?

İşine gelince pvsk diyorlar işine dmk..

Hayatım boşa geçiyormuş gibi hissediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?


Bisoru13
Aday Memur
03 Nisan 2025 23:13
40-50 bin tl geliri olsun, kurum personelinin %90'ı işini bırakır. Benim için mesleki doyum ölçeği budur.

Eray922
Aday Memur
03 Nisan 2025 23:50
arkamı dönüp baktığımda ailemden uzak heba ettiğim bir on sene görüyorum.. 50 yaşımdada aynı şeyi düşüneceğimden eminim

memur3428
Daire Başkanı
04 Nisan 2025 00:44

Kendimi harranlı gibi hissediyorum gerçi inşaat usta yevmiye de bizi geçti !


caner66.
Aday Memur
04 Nisan 2025 00:59

Bayramda bırak izni aksine normalinden daha fazla çalıştım


caner66.
Aday Memur
04 Nisan 2025 01:03

İnşaat ustası saat bazında bizim kadar çalışsa zengin olur benim bir akraba var inşaat ustası adam benden rahat hem gurbet çekmiyor hem de bir yılın yarısı çalışıyor diğer yarısında yatıyor kafa rahat valla özeniyorum kendisene adam benin gelmediğim kadar geziyor keyfine bakıyor

memur3428, 55 dk. önce

Kendimi harranlı gibi hissediyorum gerçi inşaat usta yevmiye de bizi geçti !


Ahmet can10
Aday Memur
04 Nisan 2025 01:16
Bu sene acayip istifa kelimesi duyuyorum sanırım abiler maaş çok az ne yapacaz bilmiyorum az aileme bende yansıttım istifa konusunu da sıcak değiller ne yapacaz bilmiyorum fabrikadan başka da yapacak iş yok arada kaldım
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