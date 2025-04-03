Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Nisan 2025 23:32
ek özel hizmet

Selamlar,

24 / 72 vardiya sistemiyle çalışan mühendis kadrosundaki teknik personel günde birden fazla kez hizmet binası dışında araziye fiilen çıktığında iki veya daha fazla ek özel ödemesi alabiliyor mu ?

Kuruma soru sorulduğunda idare buna sıcak bakmıyor deniliyor. İlgili mevzuatta aksi bir hüküm bulamadım. Bilgisi olan birisi aydınlatabilir mi ?

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