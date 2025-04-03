Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Nisan 2025 23:50
göz bozukluğu dilim değişikliği
merhaba meslek içindeyim. sol gözümde keratokonus teşhisi konuldu c veya d dilimine geçebilir miyim

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