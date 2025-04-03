Göz bozukluğu ve dilim raporu

öncelikle geçmiş olsun. aynı rahatsızlıktan dolayı D dilimi aldım ve emekli oldum. C veya D dilimi senin gözünün durumuna bağlı. yönetmeliği iyi analiz et. Tek başına KERATOKONUS D dilimi için yeterli olmayabilir. Yeterli olması için kıstas sol gözünün sağ gözünden bağımsız olarak 10 dan daha az görüyor olması. Tabi bu durum cam ile düzeltildikten sonra. yani gözlükle o sınırın altında olmalı...

öncelikle geçmiş olsun. aynı rahatsızlıktan dolayı D dilimi aldım ve emekli oldum. C veya D dilimi senin gözünün durumuna bağlı. yönetmeliği iyi analiz et. Tek başına KERATOKONUS D dilimi için yeterli olmayabilir. Yeterli olması için kıstas sol gözünün sağ gözünden bağımsız olarak 10 dan daha az görüyor olması. Tabi bu durum cam ile düzeltildikten sonra. yani gözlükle o sınırın altında olmalı...