KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


03 Nisan 2025 23:58
Memur nasıl olacağım?

Arkadaşlar selam bu konuyu biraz da motive olmak amacıyla yazıyorum,

26 yaşındayım, 75 kpss puanım var önlisans bilgisayar programcılığı mezunuyum,

Yıllardır polislik deniyorum olmuyor, bu sene gene deniyorum,

Bu sene zabıt katipliği de denedim, 100 üzerinden 97.5 uygulama puanı olmasına rağmen maalesef 65 sözlü puanı verip elediler. Sözlüyü geçsem asildim.

Bugüne kadar polislik deneyeceğime katiplik deneseydim muhtemelen olurdum ama nasip işte.

Maalesef kendi sektörümde ilerleyemedim ama bilgisayar bilgim son derece iyidir.

Hangi memurlukları kovalamam gerektiğini bilmiyorum, genelde baktığımda insanlar kendilerine bir hedef belirliyor ve onu olana kadar çabalıyor, bende öyle bir şey yok, bakıyorum bölümümden alım yapan ilan varsa başvurup unutuyorum bile başvurduğumu.

Ancak yaşım çok ilerledi, oturayım kpss çalışayım gibi bir durumum yok maalesef.

Sizce hangi ilanlara bakmalıyım, neleri takip etmeliyim, hedefim ne olmalı? biraz motivasyona ihtiyacım var açıkcası.

Şimdiden teşekkürler.

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