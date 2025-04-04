kolay gelsin doğu işindeki bir üniversiteden batı ilğmdeki bir üniversiteye ücretli olarak en fazla ne kadar görevlendirme yapılabilir

kolay gelsin doğu işindeki bir üniversiteden batı ilğmdeki bir üniversiteye ücretli olarak en fazla ne kadar görevlendirme yapılabilir