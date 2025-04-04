Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Nisan 2025 00:18
Görevlendirme
kolay gelsin doğu işindeki bir üniversiteden batı ilğmdeki bir üniversiteye ücretli olarak en fazla ne kadar görevlendirme yapılabilir

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