Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Nisan 2025 03:40
su faturaları
bugün apartmandaki su faturalarına baktım. en düşüğü 750 TL den başlıyor 1500 TL ye kadar çıkan var. elekrik faturaları ise 250- 350 TL arasında. hayırdır birileri ne yaptı da dünya tersine döndü. eskiden su faturaları elektriğin 3 te 1 i kadar geliyordu, ne oldu acaba? çok merak ediyorum meclisten bir kanun mi çıktı su faturaları yüzde 1000 oranına yakın zamlanmistir. ya da dünyada su kıtlığı mi başladı. birileri biliyorsa yazsın buraya.

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