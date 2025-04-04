Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


04 Nisan 2025 09:47
MSB HEMŞİRE
MSB HEMŞİRELİK ALIMI İÇİN BAŞVURDUM MÜLAKATA GİRDİM ÇALIŞMA ŞARTLARI VS ANLATACAK YARDIMCI OLACAK BİRİSİ VAR MI BAŞVURUM KABUL EDİLİRSE NAPACAĞIMI BİLMİYORUM YETERLİ BİLGİM YOK, MSB VE MSÜ YAZIYORDU SON ALIM 1000 PERSONEL ALIMI PUANIM GÜZEL YANSIN İSTEMİYORUM HEMŞİRE OLAN VEYA TANIDIĞI OLAN BİRİSİ YARDIMCI OLABİLİR Mİ

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