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Editörler : Lanet


04 Nisan 2025 09:56
İş yerinde adaletsizlikten bıktım

Geçen ay fazla mesai yazmışlar bu ay yazmadılar 2- iş yerinde iki kişi kavga etmiş üstünü örtmeye çalışıyorlar tutanak yok ne hikmetse artık. 3- adamlar yıllık izin almış üstüne rapor alıyorlar şefler yönetim ağızını açıp bir şey demiyorlar 4- kafalarına göre işe çıkmyorlar bir ses eden yok bize gelince aslan kesiyorlar eski oldukları için 5- işe geç geliyorlar erken çıkıyorlar biz 4 dk geç kalsam laf ediyorlarAdaletsizlik had safada resmen bu iş yerinde ne huzur kalır ne bir şey

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