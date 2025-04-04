Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


04 Nisan 2025 10:05
Köbf'den çıkmak ne kadar mantıklı?
Arkadaşlar Köbf'den çıkmak mantıklı mı sizce son zamanlarda çıkanların sayısı bir hayli fazla bu konu hakkında sizin düşünceleriniz nedir?

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