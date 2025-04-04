2025 Kpss Hk.

lisans mezunuyum i̇şletme ve kpss de düz memur olmak istiyorum.

bunun için hangi sınava girmem yeterli ve şu an ösym'nin sınav takiminden baktığımda kpss a grubu 07.09.2025 tarihindeki sınavu gösteriyor, a grubu alanlar bir de.

kpss hakkında bilgim yok sadece memur olmak istiyorum ve daha önce sınava hiç girmedim şansımı denemek istiyorum.

bilgi ve önerisi olanlara şimdiden teşekkürler.