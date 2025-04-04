Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Nisan 2025 10:56
Atama sürecindeki belirsizlik nedeniyle ibka-tercih ikilemi

Belirsizliklerle dolu bir atama dönemini daha yaşıyoruz. Bu puan sistemi iyi mi oldu kötü mü oldu kimse kestiremiyor. Bu yıl sarktan dönmesi gerekenler döner mı yoksa ipka verip kalır mı?


apranaxplus
04 Nisan 2025 12:11
emniyetin bi istatistik yayınlaması gerekiyordu aslında , tercih sıralaması vs gibi ama çok mantıklı olduğu için böyle şeyler yapmadı ve yine biz üstün polisler olduğumuzdan bizim ön görmemizi bekledi :)
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