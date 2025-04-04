Atama sürecindeki belirsizlik nedeniyle ibka-tercih ikilemi

emniyetin bi istatistik yayınlaması gerekiyordu aslında , tercih sıralaması vs gibi ama çok mantıklı olduğu için böyle şeyler yapmadı ve yine biz üstün polisler olduğumuzdan bizim ön görmemizi bekledi :)

emniyetin bi istatistik yayınlaması gerekiyordu aslında , tercih sıralaması vs gibi ama çok mantıklı olduğu için böyle şeyler yapmadı ve yine biz üstün polisler olduğumuzdan bizim ön görmemizi bekledi :)