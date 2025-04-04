KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


04 Nisan 2025 11:12
Atama

Merhabalar. Kpss 2024 p3 83 puan aldım bölümüm raylı sistemler mühendisliği. Branş sıralamam 7. 2024/2 de 4 kişi aldılar. Temmuzda bana sıra gelir mi ? Sıra gelmez ise nerelere başvurmalıyım sizce


the back of furkan
Şube Müdürü
04 Nisan 2025 12:40

3 kişi alınırsa gelir sıra sana.


Tan Börü
Aday Memur
04 Nisan 2025 12:55

Üç kişi alirlar mi tasarruf tedbiri filan diyorlar

the back of furkan, 33 dk. önce

3 kişi alınırsa gelir sıra sana.


MechanicalEngineer61
Aday Memur
04 Nisan 2025 13:07

alırlar illaki

Toplam 3 mesaj

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