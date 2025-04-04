Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


04 Nisan 2025 11:14
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Merhabalar. Kpss 2024 p3 83 puan aldım bölümüm raylı sistemler mühendisliği. Branş sıralamam 7. 2024/2 de 4 kişi aldılar. Temmuzda bana sıra gelir mi ? Sıra gelmez ise nerelere başvurmalıyım sizce

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