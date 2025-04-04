Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Nisan 2025 14:19
Eşim İki farklı ilde sigortalı olursa Tayin süreci nasıl olur

Eşim İki farklı ilde sigortalı olursa mazeret tayininde 2 ilden birine tayin hakkım oluyor mu? Yani eşim 6 yıldır A ilinde sigortalı çalışıyor Nisan ayından itibaren B ilinde de kısa çalışma diye ayda 6 günlük sigorta yapılırsa ben C ilinde çalışıyorum temmuz ayında mazeret tayininde B ikine tayin isteme hakkım oluyor mu ? Eşimin A ilinde çalıştığı firma istifa ederse tazminat vermeyecek bizde B iline yerleşmeyi istiyoruz


Eksiksizkullanın
Aday Memur
04 Nisan 2025 15:55

Son iki yıl içinde 360 gün sigorta gerekiyor

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