KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


04 Nisan 2025 14:43
Mezuniyet ve merkezi atama

Kpss puanı olup 2025 haziran ayında final sınavları biten birisi yöksis'te mezun görünüp 2025/1 merkezi atamasında tercih yapabilir mi?

Tecrübesi olanlar paylaşabilir mi mezuniyet ne kadar zamanda düşüyor yöksis'e? Teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Adalet bakanlığı 24 bin memur alımı hk.34 yaşındayım KPSS lisans için geç mi kaldımKİT vs Bakanlık mühendis maaşıAtamaKPSS-2026 sınav arkadaşıİdari izin saçmalığıTüketici hakem heyeti rapörtörlügü hakkındaEÜAŞ güvenlik ve arşiv araştırmasıÇevre Şehircilik CBS Uzman yardımcılığı ataması2025 Kpss Hk.

Sözlük

kedi sahibi olmak 1 valdivia depremi 1 volkan konak 2 Myanmar 1 ajda pekkan 1 maada 1 dört göz 2 vaaz 1 şu an çalan şarkı 1 dil 1

Son Haberler

Bahçeli, genel merkezde çalışmalara başladıEvlilik kadar boşanmak da artık masraflıTürkeş'i anma programında dua eden imam bayıldıGaziantep Havalimanı'nda Arbede; 1'i Polis, 2 YaralıBakan Fidan: İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz

Editörün Seçimi

Zam Hesabı2025 mart ayı enflasyon tahminleri2025 Polsan temettü oranı ne olur?Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi