Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Nisan 2025 15:03
5434-5510 adaletsizliğine DUR de!

Mesleğe sırf benden önce başladı diye, çalışırken ve emekli olunca benden fazla maaş, ikramiye alması ne haktır, ne adalettir ne de etiktir. Aynı işi yapan tüm polisler 2008 öncesi sonrası diye ayrıma tabi tutulamaz! Direk anayasaya direk insan haklarına direk adil çalışma hakkına, çalışma barışına aykırıdır. Bu adaletsizliğe bu platformdan çok zor ama umarım diğer platformlara da sıçratarak bir DUR diyebiliriz!!!


Feritdemir0133
Aday Memur
04 Nisan 2025 15:06

DUR!


85200258
Müsteşar Yardımcısı
04 Nisan 2025 15:23
Sadece polisler özelinde bir durum değil 2008 sonrası bütün devlet memurlarıni ilgilendiren bir durum. PBS de guncellemeseler teşkilatın yüzde 90 i haberdar bile değildi. Üzücü ancak okuma ve araştırma özürlü bir milletiz. O yüzden ülkeyi yönetenler yazıyor çiziyor bırakın bizi çocuklarimizi mağdur edecek bir sürü şey geciriyorlar meclisten ancak bunun mağduru olan bizler GS- FB maçı yorumlamak dışında birşey de konuşmuyoruz.

Nizamettin1453
Genel Müdür
04 Nisan 2025 15:42

Nası asi durdiycen sen küçücük bir memursun,

2008 sonrası memurları için hep böyle memur sendikaları AYM de iptal ettirebilirse ettirecek oda üstünden geçmiş 17 yıl şimdi senin emekliliğin geldi oturup sinirleniyorsun boşver ...


adsız_cengaver
Şef
04 Nisan 2025 15:44

tahmini 308 bin sicillerden sonra herkez yeni kanuna tabi.sicillerde 550 binlere geldiğini düşünürsek 250 bin kişiyi kapsıyor.ama kimsenin umurunda deil.2008 öncesi zaten bizi etkilimiyor 2008 sonrası da oOo daha emekliliğe çok var onu da şimdiden mi düşünelim dior.


Demir355
Şef
04 Nisan 2025 15:54
Bizim teşkilatta farkettiğim bir durum var. 3600 , EYT, askerliğin kaldırılması, 2. şark ve puan sistemi bunlardan hangisi işine yarıyorsa meslektaşımız işine yarayana memnun olup susuyor diğer işine yaramayan memurlar adına konuşmuyor. bende dahilim malesef. Şuan bakıyorum genç ve eski memurlar puan sistemine sarılmış ve olmayan 2. şarkın mağdurlarına ses çıkarmıyor. 3600 ü alan Eyt li eskiler sizde askere gitseydiniz diyor.

buralarda925
Memur
04 Nisan 2025 15:57
bağkurlulara yüksektir prim ödetip en düşük seviyeden sigortalı ile aynı ücreti verenler memurada aynısını uyguluyor birşey olmaz alışırsınız boşuna drenmeyin sınra hangi örgüte sokacaklarını aklınızın ucuna bile gelmez:)
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