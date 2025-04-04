5434-5510 adaletsizliğine DUR de!

Sadece polisler özelinde bir durum değil 2008 sonrası bütün devlet memurlarıni ilgilendiren bir durum. PBS de guncellemeseler teşkilatın yüzde 90 i haberdar bile değildi. Üzücü ancak okuma ve araştırma özürlü bir milletiz. O yüzden ülkeyi yönetenler yazıyor çiziyor bırakın bizi çocuklarimizi mağdur edecek bir sürü şey geciriyorlar meclisten ancak bunun mağduru olan bizler GS- FB maçı yorumlamak dışında birşey de konuşmuyoruz.

Sadece polisler özelinde bir durum değil 2008 sonrası bütün devlet memurlarıni ilgilendiren bir durum. PBS de guncellemeseler teşkilatın yüzde 90 i haberdar bile değildi. Üzücü ancak okuma ve araştırma özürlü bir milletiz. O yüzden ülkeyi yönetenler yazıyor çiziyor bırakın bizi çocuklarimizi mağdur edecek bir sürü şey geciriyorlar meclisten ancak bunun mağduru olan bizler GS- FB maçı yorumlamak dışında birşey de konuşmuyoruz.