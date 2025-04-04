Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Nisan 2025 15:10
BURSA CEZA EVLERİ VE DENETİMLİ SERBETSLİK

Merhabalar ;

Bursaya tayin yazmayı düşünüyorum. orada çalışan meslektaşlarım çalıştıkları kurum hakkında bilgi verebilirler mi . olumlu olumsuz yanlarını. heykel den gidip geleceğim. servis durumu cezaevi şartları vs.

şimdiden çok teşekkür ederim.

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