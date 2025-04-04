Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Nisan 2025 15:13
BİRİNCİ ŞARK SONRASI İKİNCİ ŞARK GÖREV SÜRESİ
birinci ŞARK yaptıktan sonra ikinci ŞARK a devam etsek sürelere kısalma oluyor muydu, yoksa ilin suresi ne ise o mu ? bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim. netleştirelim maalesef çorba kazanı gibi

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