BİRİNCİ ŞARK SONRASI İKİNCİ ŞARK GÖREV SÜRESİ

birinci ŞARK yaptıktan sonra ikinci ŞARK a devam etsek sürelere kısalma oluyor muydu, yoksa ilin suresi ne ise o mu ? bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim. netleştirelim maalesef çorba kazanı gibi

birinci ŞARK yaptıktan sonra ikinci ŞARK a devam etsek sürelere kısalma oluyor muydu, yoksa ilin suresi ne ise o mu ? bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim. netleştirelim maalesef çorba kazanı gibi