Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Nisan 2025 15:13
İlk şark sonrası ikinci şarka devam edildiğinde süre

birinci ŞARK yaptıktan sonra ikinci ŞARK a devam etsek sürelere kısalma oluyor muydu, yoksa ilin suresi ne ise o mu ? bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim. netleştirelim maalesef çorba kazanı gibi

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