Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


04 Nisan 2025 15:26
memur zorla eğitime gönderilir mi

merhabalar üniversite de memurum zorla belge almamız için bizi eğitime göndereceklermiş gitmek istemiyorum ne yapmalıyım

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