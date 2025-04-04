KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


04 Nisan 2025 15:29
Üniversitede herhangi bir lisans mezunu büro personeli ne iş yapıyor

Mesela bazı üniversiteler bu kadrodan açıyor buna ek olarak iibf mezunu kadroda açıyor. İibf mezunları büro konusunda daha tecrübeli fakat herhangi bir lisans mezunu tam olarak onların yaptığı işin aynısını mı yapıyor ? bazıları PC sertfikası bile istemiyor. Şimdi böyle bir kadroda herhangi bir lisans mezunu büro personeli ne iş yapıyor tam olarak ? adam atıyorum sosyoloji bitirdi. Büro konusunda ne iş yapacak

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