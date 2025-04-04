Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Nisan 2025 16:30
2025 nisan enflasyon tahminleri

Arkadaşlar bana göre nisan enflasyonu mart enflasyonundan yüksek gelir. Ben minimum 2,5 diyorum.


fatpın
Şef
04 Nisan 2025 16:37
2.44

çokçalışan
Aday Memur
04 Nisan 2025 16:51
%1.96

Uzman-karacalı
Şube Müdürü
04 Nisan 2025 17:54

En az 2,70 çıkar

Toplam 3 mesaj

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