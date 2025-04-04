Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Nisan 2025 17:46
Kaybedilen Dava Gideri Ödeme

Arkadaşlar 5 yıl önce geçirmiş olduğum ve ceza aldığım idari soruşturma ile alakalı idare mahkemesine iptal davası açmıştım, dava aleyhime sonuçlandı, kararda yargılama giderinin davacıdan yani benden karşılanması şeklinde birşeyler yazıyordu, şimdiye kadar kendim herhangi bir ödeme yapmadım, e devlette borç vergi vs. Bişey gözükmüyor, karar kesinleştikten sonra bordromdan kesilmiş olabilir mi, bu borcun halen üzerimde olup olmadığını nasıl öğrenebilirim, üç beş sene sonra faizi ile birlikte ödeme gibi bir durum olur mu, var mı bu konuda bilgisi olan ?


cagataypol
Şube Müdürü
04 Nisan 2025 18:01
ilgili mahkeme kalemine gidip bilgi alabilirsin. bu konuda sana yardımcı olabilecek tek yer ilgili mahkemenin kalemi. olası bir gecikme durumunda süreci de hızlandırıp mağduriyet yaşamanın önüne geçersin.
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