Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


04 Nisan 2025 17:51
EKPSS 2025 İle Atananlarda Araştırma Durumu

EKPSS 2025 ile Meteoroloji'ye mühendis olarak atandım ama hala araştırmanın bitmesini bekliyorum (20 Şubat'ta evrakları gönderdim). Sizlerde durum nedir?

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