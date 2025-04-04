Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


04 Nisan 2025 18:20
Sağlık raporu ve ihbar sürecinin başlaması

Eüaş'a atandım. Sağlık raporu almadım. Bayramdan sonra alabiliyorum sadece devleti kabul ettiği için. İhbar süreci duyuruyla mı başlıyor yoksa tebligat geldiği zaman mı? Sağlık raporu geç çıkarsa bir sorun teşkil eder mi?

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