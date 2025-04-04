KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


04 Nisan 2025 19:10
MSB güvenlik soruşturması
Arkadaşlar merhaba MSB nin 3-14 MART tarihlerindeki mülakat sınavlarına gireniniz oldu mu? (Ankarada MEBS eğitim komutanlığında yapılan mülakat) Sizi kendi ilinizdeki emniyetten arayan oldu mu hiç güvenlik soruşturması için?

Metebatu60
04 Nisan 2025 20:33

Sen hangi tarihte gitsin mülakata bide seni aradılar mı ben 11 inde girdim beni kimse aramadı


Metebatu60
04 Nisan 2025 20:34

Sonuçlar açıklanmadan soruşturma olmuyor diye biliyordum ben


Berat.04
Aday Memur
04 Nisan 2025 20:39
ben 4 Mart ta girdim beni ikamet ettiğim ilin emniyet müdürlüğü aradı güvenlik soruşturması için adres güncellemesi yapmamız gerekiyor dediler. Halihazırda başka bir başvurum veya sınavım yok zaten
Metebatu60, 20 dk. önce

Sen hangi tarihte gitsin mülakata bide seni aradılar mı ben 11 inde girdim beni kimse aramadı


Berat.04
Aday Memur
04 Nisan 2025 20:41
hocam ben de ona şaşırdım açıkçası anlamaya çalıyorum
Metebatu60, 19 dk. önce

Sonuçlar açıklanmadan soruşturma olmuyor diye biliyordum ben


Sengul1
Aday Memur
04 Nisan 2025 20:41
ne zaman aradılar

Berat.04
Aday Memur
04 Nisan 2025 20:42
27 Mart ta
Sengul1, 12 dk. önce
ne zaman aradılar
Toplam 6 mesaj

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