MSB güvenlik soruşturması

Arkadaşlar merhaba MSB nin 3-14 MART tarihlerindeki mülakat sınavlarına gireniniz oldu mu? (Ankarada MEBS eğitim komutanlığında yapılan mülakat) Sizi kendi ilinizdeki emniyetten arayan oldu mu hiç güvenlik soruşturması için?

Arkadaşlar merhaba MSB nin 3-14 MART tarihlerindeki mülakat sınavlarına gireniniz oldu mu? (Ankarada MEBS eğitim komutanlığında yapılan mülakat) Sizi kendi ilinizdeki emniyetten arayan oldu mu hiç güvenlik soruşturması için?