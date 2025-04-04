istifa eden kadrolu memurun tekrar dönüşü

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
bilgisayartekniker
Becayiş istiyor
Becayiş istiyor
Çok Yazılan Konular
Sınavsız Unvan Değişikliğini Kazandıktan Sonra Fesih Hakkımız Var Mı?Ünvan Değişikliği ile Bilgisayar İşletmenliğinden Teknisyen Kadrosuna AtanmaDüz memur (GİH) evrak dağıtır mı?Memuru Borçlarını Bitirecek Uzun Vadeli 0 faizli krediSınavsız Unvan Değişikliği, Görevlendirme ve Tayin Süreci Hakkında Sorularım
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Zam Hesabı2025 mart ayı enflasyon tahminleri2025 Polsan temettü oranı ne olur?Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi