Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan



Becayiş istiyor
04 Nisan 2025 20:19
istifa eden kadrolu memurun tekrar dönüşü
asaletini alan memur başka kamu kurumuna dönebilirmi ve nasıl prosödür olur?

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