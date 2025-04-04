Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Nisan 2025 22:12
Şarktan şarka hangi süreye tabi oluyoruz?

Beyler 2.şarkı tamamlayıp bulunduğum şark ilinden yine 2.bölgeye atama olması durumunda atandığımız ilin görev süresine mi tabi oluyoruz yoksa -2 yılmı yapıyoruz?

Çok Yazılan Konular

Ramazan bayramı ödüllendirmesiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEmekli maaşı Pbs'de yeniden hesaplanıyorİcralık polislerMazeret ataması 202510 Nisanda polise seyyanen zam olur mu?Polnet 4 sorgusu nedeniyle ceza aldımKendini memur gibi hisseden var mı?5434-5510 adaletsizliğine DUR de!3 taltifi konuşacağımıza, rezil maaşımızı konuşalım

Sözlük

Myanmar 1 volkan konak 1 vaaz 1 kedi maması 1 maada 1 şu an çalan şarkı 1 kredi kartı 1 bile yerine dahi kullanmak 1 ekmeğiyle oynamak 1 incir 1

Son Haberler

Mahir Polat'ın tutukluluğuna itiraz edildiBabalarının Bitmeyen Miras Davası Üç Kardeşi Avukat YaptıAnkara'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu yeniden başladıPowell: Yüksek Tarifeler Enflasyonu Artırabilir

Editörün Seçimi

Zam Hesabı2025 mart ayı enflasyon tahminleri2025 Polsan temettü oranı ne olur?Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi