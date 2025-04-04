Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Nisan 2025 23:00
Özel güvenlik sertifikası

emniyet personeli olarak özel guvenlik sertifikası alınabilirmi


babanicolas
Memur
04 Nisan 2025 23:28
bende çok merak ediyorum bizden iyi maaşları var kendi ilimde calismak da oldu mu

Feritdemir0133
Aday Memur
04 Nisan 2025 23:29

Mantıklı


siyahbeyaz88
Genel Müdür
04 Nisan 2025 23:30
en az 10 yıl çalışma şartıyla istifa edersen özel güvenlik yapabilirsin

Ordul.u
Aday Memur
04 Nisan 2025 23:31
10 yıl dolmadan kendi istegimizle alamıyoruz yani
siyahbeyaz88, 2 saat önce
en az 10 yıl çalışma şartıyla istifa edersen özel güvenlik yapabilirsin

malikane.1999
Daire Başkanı
04 Nisan 2025 23:38
Alabilirsin kursa yazılıp ücretini ödersen meslekteyken alırsın. Polis ve Jandarma dan alıp kpss ile bakanlıklara atanıp istifa eden arkadaşlar var. Şuan bakanlıklarda 4B sözleşmeli 3+1 e tabi 657 li güvenlik (meb-kültür turizm - gençlik spor - adalet - aile sosyal - diyanet vs vs) 43.750 maaş alıyor kadroya geçenler 45-46 bin alıyor bekar olanlar. Onun haricinde sağlık bakanlığı - il göç idaresi ve darphane damga matbaası ise sürekli daimi işçi statüsünde alıyor yani 4D statüsünde oluyorsun. onların ham maaşı 41-42 bin civarı yılda 4 defa 13 binden tediye 2 defa 26 binden ikramiye alıyorsun bunları toplayıp 12 aya bölünce maaş 50 bin civarı oluyor.

malikane.1999
Daire Başkanı
04 Nisan 2025 23:40
Ayrıca kolluk kuvvetinin herhangi birinde 5 yıl görev yapıp istifa eden veya emekli olan birisi direkt harç parasını yatırıp alabilir.

Ordul.u
Aday Memur
04 Nisan 2025 23:56
en düşük memur maaşı olsun önemli değil para artık ikinci planda düzenli bı Çalisma sistemi olsun bana yeter verdiğin bilgiler için teşekkür ederim.
malikane.1999, 1 saat önce
Alabilirsin kursa yazılıp ücretini ödersen meslekteyken alırsın. Polis ve Jandarma dan alıp kpss ile bakanlıklara atanıp istifa eden arkadaşlar var. Şuan bakanlıklarda 4B sözleşmeli 3+1 e tabi 657 li güvenlik (meb-kültür turizm - gençlik spor - adalet - aile sosyal - diyanet vs vs) 43.750 maaş alıyor kadroya geçenler 45-46 bin alıyor bekar olanlar. Onun haricinde sağlık bakanlığı - il göç idaresi ve darphane damga matbaası ise sürekli daimi işçi statüsünde alıyor yani 4D statüsünde oluyorsun. onların ham maaşı 41-42 bin civarı yılda 4 defa 13 binden tediye 2 defa 26 binden ikramiye alıyorsun bunları toplayıp 12 aya bölünce maaş 50 bin civarı oluyor.

Çehzat B
Aday Memur
04 Nisan 2025 23:57

5 yıl

siyahbeyaz88, 2 saat önce
en az 10 yıl çalışma şartıyla istifa edersen özel güvenlik yapabilirsin

malikane.1999
Daire Başkanı
05 Nisan 2025 00:02
Rica ederim dedikleriniz kesinlikle doğru ben sadece maaşlar hakkında ayrıca bilgi vermek istedim. Dediğim gibi mesleğin içindeyken almak istiyorsanız. Kursa gidip kaydolucaksınız 2 hafta ders oluyor dersi aldıktan 1 ay sonra sınavı oluyor sınavı geçip 1 aya kartınız elinize gelir. Eğer en az 5 yıl çalışıp istifa etmiş biriyseniz direkt sınava girmeden kart ücreti yatırıp alabilirsiniz ya da aynı şekil emekli iseniz.
Ordul.u, 1 saat önce
en düşük memur maaşı olsun önemli değil para artık ikinci planda düzenli bı Çalisma sistemi olsun bana yeter verdiğin bilgiler için teşekkür ederim.
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