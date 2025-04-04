KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör
Editörler : crops35


04 Nisan 2025 23:08
DenizBank iş başvurusu

arkadaşlar bana

Degerli Adayimiz;Basvurmus oldugunuz Musteri Islem ve satis sorumlusu pozisyonu kapsaminda mail adresinize genel yetenek sinavi ve yetkinlik envanteri gonderilmistir. Sinavi kamerasi olan bir bilgisayardan cevaplamanizi rica ederiz.

şeklinde mesaj geldi ve mailime sınav linki geldi ama envanter nedir anlamadım onun hakkında bir mail gelmedi. bilen var mıdır?

ayrıca süreç nasıl ilerliyor çalışma koşulları ve maaşlar nasıldır bilgisi olan var mı ?

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