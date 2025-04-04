Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Nisan 2025 23:20
Kamudaki temizlikçiyle aynı maaşı almak

Vah ki ne vah sadece temizlikçi mi sekreteri memuru herkes polise yetişti hattq fazla alıyorlar polis maaşları ayaklar altına düştü. Üstüne 2 şark bir sürğ tayın mobing ek görev. Vah ki vahhh


siyahbeyaz88
Genel Müdür
04 Nisan 2025 23:26
ne kadar maaş alıyorsun

turkolog24
Daire Başkanı
04 Nisan 2025 23:42

55

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