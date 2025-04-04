KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


04 Nisan 2025 23:40
Diploma Hk.

Arkadaşlar bazı kurumlar atanınca diploma istiyor. Misal tatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı istemiş. Peki adayın diplomayı kaybetmesi halinde e devlet mezuniyet belgesi kabul edilir mi yoksa başka bir belge mi istenir ? Aday mağdur edilmez heralde.

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