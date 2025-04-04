Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


04 Nisan 2025 23:48
Belediye de 657 ye tabi calışan kişinin 6 ay veya 12 ay süreligine askere gitmesi

Büyükşehir belediyesinde 657 ye tabi olarak göreve başladım calıştıgım büyükşehir belediyesinin insan kaynaklarına çıktım askere gideceğim tecilimin bitmesine 4 ay gibi az bir sürem kaldı 6 ay veya 12 ay süreligine askere gitmem gerekiyor. Ben 6 ay veya 12 ay süreligine askere gidebilirmiyim ve 6 ay veya 12 ay süreligine askerliğimi yapıp geldiğimde calıştıgım büyükşehir belediyesi beni göreve başlatmak zorundamı sizden bilgi alabilir miyim dedim onlarda bana 6 ay veya 12 ay süreligine askere gidilmiyor herkez 1 ay bedelli askere gitti geldiklerinde görevlerine devam ettiler sizin durumunuz hakkında bilgimiz yok dediler benim de zorunlu olarak 6 ay veya 12 ay süreligine askere gitmem gerekiyor çok endişeliyim ben 6 ay veya 12 ay süreligine askerliğimi yapıp gelince calıştıgım büyükşehir belediyesi beni göreve başlatmak zorunda mı yoksa zorunda değil mi herkez farklı birşey söylüyor.


malikane.1999
Daire Başkanı
04 Nisan 2025 23:58
Kardeşim sana özelden 2 tane telegram grubu attım orda ki yöneticilerle konuş dedim grupta bir sürü insan var dedim. Sana istediğin cevabı belediye de direkt çalışan o zabıtalarda versin dedim sanırım girip bakmadın bile burdan cevap alamazsın. Zabıta da itfaiye de aynıdır aynı Kanuna tabidir aynı şekilde işe girer. Ayrıca askere gittiğin hangi akla hizmet memurluğunu yakan bir kurum gördün adamların yani o kurumun g.tünden kan alırlar kan. Adam vatani görevini yapmaya gidicek ve atandığı belediye memurluğunu elinden alıcak sence böyle bir şey mümkün mü ? Burda mesajı okuyan arkadaşlarda bir yazsın bakalım ayrıca senim o insan kaynaklarında çalışan kişi bir B.k bilmiyor o oturduğu koltuk ona haram zıkkım nasıl böyle bir cevap verebilir nasıl böyle cahilce konuşabilir ona ayrıca şaşırdım.

Kanunyönetme
Aday Memur
05 Nisan 2025 00:01

Abi yemin olsun ki adamların hiçbir şeyden haberi yok beni çok mağdur ettiler üstelik bu konuştuğum kişi personel şube müdürüydü Allah şahidim abartmıyorum adamların bilgisi sıfır koskoca insan kaynaklarının.

malikane.1999, 1 saat önce
Kardeşim sana özelden 2 tane telegram grubu attım orda ki yöneticilerle konuş dedim grupta bir sürü insan var dedim. Sana istediğin cevabı belediye de direkt çalışan o zabıtalarda versin dedim sanırım girip bakmadın bile burdan cevap alamazsın. Zabıta da itfaiye de aynıdır aynı Kanuna tabidir aynı şekilde işe girer. Ayrıca askere gittiğin hangi akla hizmet memurluğunu yakan bir kurum gördün adamların yani o kurumun g.tünden kan alırlar kan. Adam vatani görevini yapmaya gidicek ve atandığı belediye memurluğunu elinden alıcak sence böyle bir şey mümkün mü ? Burda mesajı okuyan arkadaşlarda bir yazsın bakalım ayrıca senim o insan kaynaklarında çalışan kişi bir B.k bilmiyor o oturduğu koltuk ona haram zıkkım nasıl böyle bir cevap verebilir nasıl böyle cahilce konuşabilir ona ayrıca şaşırdım.

malikane.1999
Daire Başkanı
05 Nisan 2025 00:06
Sana yemin ederim ben hayatımda böyle cahilce konuşan bir şube müdürü görmedim böyle saçma sapan bir cevap vermek akla mantığa sığmıyor. Başkanın akrabası mı o müdür ya da çiftçiyken falan gelip direkt müdür mü yapmışlar bu nasıl usül yöntem bilmeden yapılan bir açıklama. Ben sana ayrıca cimere yaz çevre ve şehircilik bakanlığına gönder sorunu sor dedim neden sormadın bak o zaman yazsaydın bu zamana kadar elinde iki tane cevabın olurdu..... Sorun olmayacağını cimerden belediyenin bağlı olduğu bakanlık çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı ya oraya bilgi için sorunu cimerden yaz gönder istediğin cevabı yazılı kanıt şeklinde alıcaksın dedim
Kanunyönetme, 1 saat önce

Abi yemin olsun ki adamların hiçbir şeyden haberi yok beni çok mağdur ettiler üstelik bu konuştuğum kişi personel şube müdürüydü Allah şahidim abartmıyorum adamların bilgisi sıfır koskoca insan kaynaklarının.


Kanunyönetme
Aday Memur
05 Nisan 2025 00:11

Abi normalde yazacaktım çimere ama calıştıgım belediye ile basım belaya girsin istemedim şuan adayım ondan cünkü Ciner çevre ve şehircilik bakanlığına oda ilgili belediyeye sevk ediyormuş sorulan soruyu.

malikane.1999, 1 saat önce
Sana yemin ederim ben hayatımda böyle cahilce konuşan bir şube müdürü görmedim böyle saçma sapan bir cevap vermek akla mantığa sığmıyor. Başkanın akrabası mı o müdür ya da çiftçiyken falan gelip direkt müdür mü yapmışlar bu nasıl usül yöntem bilmeden yapılan bir açıklama. Ben sana ayrıca cimere yaz çevre ve şehircilik bakanlığına gönder sorunu sor dedim neden sormadın bak o zaman yazsaydın bu zamana kadar elinde iki tane cevabın olurdu..... Sorun olmayacağını cimerden belediyenin bağlı olduğu bakanlık çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı ya oraya bilgi için sorunu cimerden yaz gönder istediğin cevabı yazılı kanıt şeklinde alıcaksın dedim

malikane.1999
Daire Başkanı
05 Nisan 2025 00:24
Knka yol yordam da gösterdim git annenin babanın cimerinden yaz :) :)
Kanunyönetme, 56 dk. önce

Abi normalde yazacaktım çimere ama calıştıgım belediye ile basım belaya girsin istemedim şuan adayım ondan cünkü Ciner çevre ve şehircilik bakanlığına oda ilgili belediyeye sevk ediyormuş sorulan soruyu.

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Belediye de 657 ye tabi calışan kişinin 6 ay veya 12 ay süreligine askere gitmesiÜniversite becayiş tek sayfaDoğum İzniMemur zorla eğitime gönderilir mi?Kadro No Hakkında Acil Yardım Lütfen!Belediye-maaş-promosyon-aday memur

Sözlük

volkan konak 2 kedi maması 2 valdivia depremi 1 incir 1 maada 1 bile yerine dahi kullanmak 1 vaaz 1 kredi kartı 1 şu an çalan şarkı 1 türk usulü çocuk yetiştirme teknikleri 1

Son Haberler

Aylıksız İzin Talebine Dönüş Yapılmadan Ayrılan Memur Müstafi Sayılabilir Mi?5 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıklarıİBB'den reklam izni alımında 'gayriresmi ücret' iddiasıAntalya'ya nisan ayında kar süpriziKonya'da markette çıkan yangında bir kişi öldü

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettü oranı ne olur?Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi