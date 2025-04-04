Belediye de 657 ye tabi calışan kişinin 6 ay veya 12 ay süreligine askere gitmesi

Sana yemin ederim ben hayatımda böyle cahilce konuşan bir şube müdürü görmedim böyle saçma sapan bir cevap vermek akla mantığa sığmıyor. Başkanın akrabası mı o müdür ya da çiftçiyken falan gelip direkt müdür mü yapmışlar bu nasıl usül yöntem bilmeden yapılan bir açıklama. Ben sana ayrıca cimere yaz çevre ve şehircilik bakanlığına gönder sorunu sor dedim neden sormadın bak o zaman yazsaydın bu zamana kadar elinde iki tane cevabın olurdu..... Sorun olmayacağını cimerden belediyenin bağlı olduğu bakanlık çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı ya oraya bilgi için sorunu cimerden yaz gönder istediğin cevabı yazılı kanıt şeklinde alıcaksın dedim
Sana yemin ederim ben hayatımda böyle cahilce konuşan bir şube müdürü görmedim böyle saçma sapan bir cevap vermek akla mantığa sığmıyor. Başkanın akrabası mı o müdür ya da çiftçiyken falan gelip direkt müdür mü yapmışlar bu nasıl usül yöntem bilmeden yapılan bir açıklama. Ben sana ayrıca cimere yaz çevre ve şehircilik bakanlığına gönder sorunu sor dedim neden sormadın bak o zaman yazsaydın bu zamana kadar elinde iki tane cevabın olurdu..... Sorun olmayacağını cimerden belediyenin bağlı olduğu bakanlık çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı ya oraya bilgi için sorunu cimerden yaz gönder istediğin cevabı yazılı kanıt şeklinde alıcaksın dedim
, 1 saat önce
Kanunyönetme
Abi yemin olsun ki adamların hiçbir şeyden haberi yok beni çok mağdur ettiler üstelik bu konuştuğum kişi personel şube müdürüydü Allah şahidim abartmıyorum adamların bilgisi sıfır koskoca insan kaynaklarının.