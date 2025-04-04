Belediye de 657 ye tabi calışan kişinin 6 ay veya 12 ay süreligine askere gitmesi

Kardeşim sana özelden 2 tane telegram grubu attım orda ki yöneticilerle konuş dedim grupta bir sürü insan var dedim. Sana istediğin cevabı belediye de direkt çalışan o zabıtalarda versin dedim sanırım girip bakmadın bile burdan cevap alamazsın. Zabıta da itfaiye de aynıdır aynı Kanuna tabidir aynı şekilde işe girer. Ayrıca askere gittiğin hangi akla hizmet memurluğunu yakan bir kurum gördün adamların yani o kurumun g.tünden kan alırlar kan. Adam vatani görevini yapmaya gidicek ve atandığı belediye memurluğunu elinden alıcak sence böyle bir şey mümkün mü ? Burda mesajı okuyan arkadaşlarda bir yazsın bakalım ayrıca senim o insan kaynaklarında çalışan kişi bir B.k bilmiyor o oturduğu koltuk ona haram zıkkım nasıl böyle bir cevap verebilir nasıl böyle cahilce konuşabilir ona ayrıca şaşırdım.

Kardeşim sana özelden 2 tane telegram grubu attım orda ki yöneticilerle konuş dedim grupta bir sürü insan var dedim. Sana istediğin cevabı belediye de direkt çalışan o zabıtalarda versin dedim sanırım girip bakmadın bile burdan cevap alamazsın. Zabıta da itfaiye de aynıdır aynı Kanuna tabidir aynı şekilde işe girer. Ayrıca askere gittiğin hangi akla hizmet memurluğunu yakan bir kurum gördün adamların yani o kurumun g.tünden kan alırlar kan. Adam vatani görevini yapmaya gidicek ve atandığı belediye memurluğunu elinden alıcak sence böyle bir şey mümkün mü ? Burda mesajı okuyan arkadaşlarda bir yazsın bakalım ayrıca senim o insan kaynaklarında çalışan kişi bir B.k bilmiyor o oturduğu koltuk ona haram zıkkım nasıl böyle bir cevap verebilir nasıl böyle cahilce konuşabilir ona ayrıca şaşırdım.