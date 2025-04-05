Kurumlar Arası Geçiş Yapılabilecek Yerler Hk.

Değerli büyüklerim ve kardeşlerim. Öncelikle şunu belirteyim herhangi bir referansım veya referans olarak kabul edilebilecek Allahtan başka kimsem yok. Bu meslekte 10 yıl bitmek üzere, artık yaşıtlarıma göre daha fazla yıprandığım-yorulduğum-değersiz hissettiğim için başka kuruma geçebilir miyim fikri aklımı kurcalıyor. Teşkilatımız içinde çok saygıdeğer insan var ancak bi o kadar da saygısızca üslup kullanan kişi var. Velhasıl çok uzatmayayım, bu üslup konusunu bile diğer memurluklarla kıyasladığımda çok geride olduğumuzu hissediyorum. Önereceğiniz, kanunen geçebileceğimiz kurumlardan bir yer söylerseniz sevinirim. Dediğim gibi referansım yok, şansımı denemek istiyorum, nasibim varsa olur. Lütfen torpilin yoksa olmaz gibi şeyler yazmayın, aldırış etmeyeceğim. Hepinize Teşekkür ederim, sağlıcakla kalın.

Değerli büyüklerim ve kardeşlerim. Öncelikle şunu belirteyim herhangi bir referansım veya referans olarak kabul edilebilecek Allahtan başka kimsem yok. Bu meslekte 10 yıl bitmek üzere, artık yaşıtlarıma göre daha fazla yıprandığım-yorulduğum-değersiz hissettiğim için başka kuruma geçebilir miyim fikri aklımı kurcalıyor. Teşkilatımız içinde çok saygıdeğer insan var ancak bi o kadar da saygısızca üslup kullanan kişi var. Velhasıl çok uzatmayayım, bu üslup konusunu bile diğer memurluklarla kıyasladığımda çok geride olduğumuzu hissediyorum. Önereceğiniz, kanunen geçebileceğimiz kurumlardan bir yer söylerseniz sevinirim. Dediğim gibi referansım yok, şansımı denemek istiyorum, nasibim varsa olur. Lütfen torpilin yoksa olmaz gibi şeyler yazmayın, aldırış etmeyeceğim. Hepinize Teşekkür ederim, sağlıcakla kalın.