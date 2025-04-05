Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Nisan 2025 08:42
Büro personelini gece ekipte çalıştırabilirler mi?

Büro personeli olur alınmadan gece çalıştırılabilir mi.


Gırık1966
Aday Memur
05 Nisan 2025 09:07

Bırak geceyi ilçen bile degiştirilir olur molur hikaye hepsi uydurulur ...


Policemenn
Aday Memur
05 Nisan 2025 09:08
:) :) :)
Gırık1966, 1 saat önce

Bırak geceyi ilçen bile degiştirilir olur molur hikaye hepsi uydurulur ...


Brse
Memur
05 Nisan 2025 09:57

Büroculara özel kanun mu var. Hep burocu olacak diye .nöbet ekip her yere gidersin

Toplam 3 mesaj

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