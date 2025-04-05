Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410



Yasaklı
05 Nisan 2025 11:40
ev taşıma
şehir içi şehirler arası nakliyat

Abuzertr
Aday Memur
05 Nisan 2025 11:53

Km başı gaça


Baris ksn04
Yasaklı
05 Nisan 2025 12:00
05394228895 ara yardımcı olalım
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polisler5434-5510 adaletsizliğine dur de!Ramazan bayramı ödüllendirmesiEmekli maaşı Pbs'de yeniden hesaplanıyorPolnet 4 sorgusu nedeniyle ceza aldımKendini memur gibi hisseden var mı?Mazeret ataması 202510 Nisanda polise seyyanen zam olur mu?Atama sürecindeki belirsizlik nedeniyle ibka-tercih ikilemi

Sözlük

Bugün olanlar 3 ajda pekkan 3 serçe 1 feriğim 1 tecrübe 1 kredi kartı 1 deve kuşu 1 maada 1 incir 1 creme de la creme 1

Son Haberler

Elektrikli araç şarj istasyonu sayısı 11 bini aştıTürkiye yapay zekada atılım yapacakGayrimenkul satışlarında tüm zamanların ilk çeyrek rekoru kırıldıVaniköy villalarındaki kaçak yapılar için 'rüşvet' iddiasıAlkollü çocuk partisinde başlayan kavgada kan aktı

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettü oranı ne olur?Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi