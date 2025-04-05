Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Nisan 2025 12:35
Görev yaptığımız yerde tekrar calisamama

Arkadaşlar bir ilde 10 yıl çalıştıktan sonra sark dönüşü mazeretiniz olsa dahi vermiyorlar mi


Golge19golge
Aday Memur
05 Nisan 2025 13:32

Alakası yok personel başkanlığı pbs den bak 5 yıl zaman geçince eski çalıştığın yere normal veya mazeretle tayin olursun ben öyleyim şimdi.


selmanııner
Aday Memur
05 Nisan 2025 13:49
3 yıl geçti eşim eski görev yerimde çalışıyor eşimi bırakıp gittim doğuya şimdi doğu bitti geri eski yerime dönmek istiyorum eş durumunu da göstererek 1. tercihe yazdım göndermezler mi acaba
Golge19golge, 26 dk. önce

Alakası yok personel başkanlığı pbs den bak 5 yıl zaman geçince eski çalıştığın yere normal veya mazeretle tayin olursun ben öyleyim şimdi.


Sez01
Aday Memur
05 Nisan 2025 13:51

Ben 2. Şarkımı tamamladım eşim özel sektörde 18 yıldır çalışıyor ama eşimin Çalistigi yerde 13 yıl çalıştım sorun çıkar mi

Golge19golge, 26 dk. önce

Alakası yok personel başkanlığı pbs den bak 5 yıl zaman geçince eski çalıştığın yere normal veya mazeretle tayin olursun ben öyleyim şimdi.

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