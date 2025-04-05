Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Nisan 2025 12:49
Beşiri promosyon

Beşiri ilçesinin 76 bine Denizbank ile anlaştığı mayıs 15 de promosyon ödemesi yapılacağı doğru mu bilgisi olan


Yusuf1454
05 Nisan 2025 13:18
hocam söylediğin ilçenin neresi olduğunu bile bilmiyorum sen promosyonu soruyorsun

bahçesaray
Şef
05 Nisan 2025 13:39
google sor ;))
Yusuf1454, 41 dk. önce
hocam söylediğin ilçenin neresi olduğunu bile bilmiyorum sen promosyonu soruyorsun

Yusuf1454
05 Nisan 2025 13:46
söz merak edersem bakacağım
Toplam 3 mesaj

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