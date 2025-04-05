Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Nisan 2025 12:53
Uşak 2025 atama

Uşak hakkında bilgi verebilicek var mı çalışma sistemi,(özellikle trafik için),eğitim ,lojman durumu vb.tesekürler


pls1940
Aday Memur
05 Nisan 2025 15:19

Ilceler rahat belli ki kutahyalisin bi ara calismistim.


Pls43
05 Nisan 2025 16:31

Doğrudur memleket Kütahya merkez hakkında güncel bilgi lazım

Toplam 2 mesaj

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