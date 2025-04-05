Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Nisan 2025 14:13
Proje okulu öğretmen - İlk atama idareci

Konuyu yaşayanlar veya malumatı olanlar bilgilendirirse sevinirim.

- Bu sene proje okuluna atanan öğretmen, ilk atama idareci başvurusu yapamayacak diye konuşuluyor. Böyle bir şey var mı?

Belki önceden de böyleydi belki yeni geldi ben de bilmiyorum ama ilk kez duydum böyle bir şey.


ziya64
Şube Müdürü
05 Nisan 2025 15:24

Bir bilgim yok ama başvurabilmesi lazım.Hani proje ataması olup il içi tayin isteyemez derse anlaşılabilir ama , burda bir tarafta öğretmen ataması diğer tarafta yönetici ataması var.İdreciliğe başvuramazsın diyenler muhtemelen ikisinin atamasının çakışması yüzünden söylüyorlardır.Proje okulu için 27 haziranda ilişki kesiliyor , ilk atam sonucu 3 temmuz diyor..27 sinde veya 28 inde projeye geçip ordan tekrar yöneticiye başvurulabilir kanımca.


resmiplaka
Memur
05 Nisan 2025 15:33

idareci başvuruları 25-27 arasında.. senaryo şu şekilde; proje okuluna atandığın için üzerinde bir atama kararnamesi mevcut. o kararname boşa çıkmadan yeni atama başvurusu yapamazsın.. diye konuşuluyor. Bana pek mantıklı gelmedi ama kafamı karıştırmadı değil. hoş daha proje ataması da yapılmadı.

ziya64, 2 saat önce

Bir bilgim yok ama başvurabilmesi lazım.Hani proje ataması olup il içi tayin isteyemez derse anlaşılabilir ama , burda bir tarafta öğretmen ataması diğer tarafta yönetici ataması var.İdreciliğe başvuramazsın diyenler muhtemelen ikisinin atamasının çakışması yüzünden söylüyorlardır.Proje okulu için 27 haziranda ilişki kesiliyor , ilk atam sonucu 3 temmuz diyor..27 sinde veya 28 inde projeye geçip ordan tekrar yöneticiye başvurulabilir kanımca.


ziya64
Şube Müdürü
05 Nisan 2025 15:52

Benim anlamadığım herkesin konuştuğu bir mevzuya kimse doğru dürüst cevap veremiyor.Ne kadar lakayıt bir kurum olduğu burdan belli.Normal şartlarda biri öğretmen biri idareci ataması..Aynı grup olsa tamam..Eğer gerçekten proje çıktı diye idarecilik olmuyorsa saçmalık.Başka bir şey değil.


el elif
Aday Memur
05 Nisan 2025 16:08
tam tersi şekilde olunca başvuru yapılamadı mesela bir arkadasin.. yeniden yönetici diye atandı..temmuz göreve başlama idi..ne il içi ne proje okulu vb basvuramadi.mevcut ataman var diye yöneticilik istifası verdi daha göreve başlamadan.onun da iptal onayı derkeen yetişmedi.

resmiplaka
Memur
05 Nisan 2025 16:31

yakın dönemde mi oldu bu?

el elif, 1 saat önce
tam tersi şekilde olunca başvuru yapılamadı mesela bir arkadasin.. yeniden yönetici diye atandı..temmuz göreve başlama idi..ne il içi ne proje okulu vb basvuramadi.mevcut ataman var diye yöneticilik istifası verdi daha göreve başlamadan.onun da iptal onayı derkeen yetişmedi.
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