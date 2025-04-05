Proje okulu öğretmen - İlk atama idareci

Konuyu yaşayanlar veya malumatı olanlar bilgilendirirse sevinirim.

- Bu sene proje okuluna atanan öğretmen, ilk atama idareci başvurusu yapamayacak diye konuşuluyor. Böyle bir şey var mı?

Belki önceden de böyleydi belki yeni geldi ben de bilmiyorum ama ilk kez duydum böyle bir şey.