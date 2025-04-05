KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


05 Nisan 2025 14:22
Daha önce kpss lisans başvurusu yapmış biri ortaöğtetime başvuru yapabilir mi?

Henüz lisans öğrecisiyim. Lisans kpss başvurusu yapıp sınavına girdim. O yıl içindeki ortaöğretim kpssye giremedim doğal olarak, çünkü lisans kpss başvuru yapmıştım. Ama 2026 yılındaki lisansa başvurmadan direkt ortaöğretime girebilir miyim? Lisansa girdiğim sınavdan dolayı bütün senelerde olacak ortaöğretime de mi giremeyeceğim yoksa?

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