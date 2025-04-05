Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Nisan 2025 17:02
Alt bölge tayini

Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Anestezi teknikeri olarak görev yapmaktayım ilk defa Alt bölge tayini isteyeceğim nasıl bir yol izlemem gerektiğini hakkında bilgilendirirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim

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