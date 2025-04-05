Tarım ve Orman Bakanlığı 4/B geçici görevlendirme

elbette. asaleten bile gidebilirsiniz hizmetin ihtiyacı (yani uygun görülürse ) aynı ilde sorun yok 4B li personel için istesinler yeter ki il dışı biraz problem olabiliyor ama oda olmayacak bişi değil olanlar var

elbette. asaleten bile gidebilirsiniz hizmetin ihtiyacı (yani uygun görülürse ) aynı ilde sorun yok 4B li personel için istesinler yeter ki il dışı biraz problem olabiliyor ama oda olmayacak bişi değil olanlar var