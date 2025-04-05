Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


05 Nisan 2025 18:15
Tarım ve Orman Bakanlığı 4/B geçici görevlendirme

Tarım orman Bakanlığında 4/B destek personelim İlçeden il merkezine geçici görevlendirme ile gitmem mümkünmü


Egm3316
Memur
05 Nisan 2025 18:31
elbette. asaleten bile gidebilirsiniz hizmetin ihtiyacı (yani uygun görülürse ) aynı ilde sorun yok 4B li personel için istesinler yeter ki il dışı biraz problem olabiliyor ama oda olmayacak bişi değil olanlar var

sıradanmemur44
05 Nisan 2025 19:09

Süreç dilekçe vererekmi gerçekleşiyor

Egm3316, 2 saat önce
elbette. asaleten bile gidebilirsiniz hizmetin ihtiyacı (yani uygun görülürse ) aynı ilde sorun yok 4B li personel için istesinler yeter ki il dışı biraz problem olabiliyor ama oda olmayacak bişi değil olanlar var

Egm3316
Memur
05 Nisan 2025 19:14
dilekçe vermek bu işin formalitesi tlf açacak birilerini bulursanız süreç başlar ne kadar hızlı olup olmayacağı da tlf nu açacak kişinin çapı ile alakalı.
sıradanmemur44, 1 saat önce

Süreç dilekçe vererekmi gerçekleşiyor

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