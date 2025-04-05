Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


05 Nisan 2025 18:22
2025 Tayin Dönemi
Atamalar bu sene de Mayıs ayında açıklanır mı ? Yakında çaycı muhabbetleri açılır ..

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