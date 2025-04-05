Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Nisan 2025 19:59
özelden mesaj atan arsızlar

sosyal hayatında bir bok beceremeyen gelip burada iki tane özel mesajla kız/kadın kaldıracağını sanan arsızlardan mesajından yıldık artık.

nasıl bir yokluk ki memur sitesinin mesaj kösesinde arayışa girer bir rezil.

0 850 yetmiyor gibi burada da bu arsızlar.

Çok Yazılan Konular

6. Ayda zam beklentiniz nedir arkadaşlarMüdürün etkinlik foto isteği ve memnuniyetsizliğiAğustos Toplu sözleşmeEk ders ücretleri ne zaman yatacak?Proje okulu öğretmen - İlk atama idareciÖğretmene göre ders programı hazırlama saçmalığıEşim İki farklı ilde sigortalı olursa Tayin süreci nasıl olurBeşiri promosyonAlınan ödüller hizmet puanı veriyor mu?Başöğretmenlik Nisan Takvimi

Sözlük

deve kuşu 1 ajda pekkan 3 incir 1 kredi kartı 1 Papua Yeni Gine 1 kedi maması 1 serçe 1 şu an çalan şarkı 1 Kamyon kasasında yolculuk 1 volkan konak 1

Son Haberler

e-YDS sonuçları açıklandıÜmit Özdağ'ın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli OlduAdalet Bakanı Tunç, Avukatlar Günü'nü KutladıMilli Mücadele'nin Sesi: Anadolu Ajansı 105 YaşındaPFDK kararları açıklandı

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettü oranı ne olur?Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi