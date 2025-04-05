Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Nisan 2025 20:16
idari soruşturma(yüz kızartıcı suç)
son savunmaya kurul önüne gideceğim konu hakkında yardımcı olabilecek varmı?

Feritdemir0133
Aday Memur
05 Nisan 2025 21:23

Konuyu yaz bakim neymiş?


Muhammed0259
05 Nisan 2025 22:19
konu görev başında telefonla ilgili bir durum. savunmaya avukat alınıyor mu konuşma hakkı varmı acaba bilgisi olan

Ozzy7042
Aday Memur
05 Nisan 2025 22:22
porno izlerken mi yakalandin

Muhammed0259
05 Nisan 2025 22:23
evet öyle mutlu oldun mu

Ortaşekerlipolis
Aday Memur
05 Nisan 2025 22:32

Konuyu açık şekilde bilsek bir fikrimiz olur fakat bu şekilde suç sabit gibi


Muhammed0259
05 Nisan 2025 22:34
fikirden ziyade benim hukuk işleriyle ilgili bilgisi olan arkadaşların yorumuna ve idari soruşturmalara bakan avukat arkadaşlara ihtiyacım var bilgisi olan varsa sevinirim

altıntaşli
Şube Müdürü
05 Nisan 2025 22:34

İhraç istedilerse suç ve cezada ölçülülük ilkesine aykırı. Meslek içinde polislik mesleğinin saygınlığını sarsacak hareketden 16 ay, bir alt ceza 6 ay olmalı.


Muhammed0259
05 Nisan 2025 22:35
devlet memurlugundan çıkarma istemiş müfettiş
altıntaşli, 17 dk. önce

İhraç istedilerse suç ve cezada ölçülülük ilkesine aykırı. Meslek içinde polislik mesleğinin saygınlığını sarsacak hareketden 16 ay, bir alt ceza 6 ay olmalı.


masterrrrr
Memur
05 Nisan 2025 22:36

Asiri abartili bir ceza istemis, bundan seni meslekten cikartamazlar, cikartsalar bile mahkeme ile rahatca donersin.

Muhammed0259, 16 dk. önce
devlet memurlugundan çıkarma istemiş müfettiş

altıntaşli
Şube Müdürü
05 Nisan 2025 22:39

Kardeşim telefonundan porno izlediği için kimse meslekten ihraç edilmez. Da ha fazlası varsa. Bir avukat tut. Porno izlemek te yüz kızartıcı suç değil. Hırsızlık, rüşvet vb yüz kızartıcı suç


Muhammed0259
05 Nisan 2025 22:41
ya pornoyu şu yukardaki şahsa söylemiştim biraz daha açayım konuyu. memurlukla bağdaşmayacak harekette bulunmak, tabiki hırsızlık rüşvet te değil

Muhammed0259
05 Nisan 2025 22:42
mahkeme ile döneceğimi biliyorum ama benim önceliğim kurul önünde dönderebilmem onun için burada fikir alıyorum
masterrrrr, 15 dk. önce

Asiri abartili bir ceza istemis, bundan seni meslekten cikartamazlar, cikartsalar bile mahkeme ile rahatca donersin.

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