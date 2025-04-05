Yüz kızartıcı suç nedeniyle disiplin kuruluna çıkma

fikirden ziyade benim hukuk işleriyle ilgili bilgisi olan arkadaşların yorumuna ve idari soruşturmalara bakan avukat arkadaşlara ihtiyacım var bilgisi olan varsa sevinirim

fikirden ziyade benim hukuk işleriyle ilgili bilgisi olan arkadaşların yorumuna ve idari soruşturmalara bakan avukat arkadaşlara ihtiyacım var bilgisi olan varsa sevinirim