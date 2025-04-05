Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Nisan 2025 20:16
Yüz kızartıcı suç nedeniyle disiplin kuruluna çıkma

son savunmaya kurul önüne gideceğim konu hakkında yardımcı olabilecek varmı?


Feritdemir0133
Aday Memur
05 Nisan 2025 21:23

Konuyu yaz bakim neymiş?


Muhammed0259
Aday Memur
05 Nisan 2025 22:19
konu görev başında telefonla ilgili bir durum. savunmaya avukat alınıyor mu konuşma hakkı varmı acaba bilgisi olan

Ozzy7042
Aday Memur
05 Nisan 2025 22:22
porno izlerken mi yakalandin

Muhammed0259
Aday Memur
05 Nisan 2025 22:23
evet öyle mutlu oldun mu

Ortaşekerlipolis
Aday Memur
05 Nisan 2025 22:32

Konuyu açık şekilde bilsek bir fikrimiz olur fakat bu şekilde suç sabit gibi


Muhammed0259
Aday Memur
05 Nisan 2025 22:34
fikirden ziyade benim hukuk işleriyle ilgili bilgisi olan arkadaşların yorumuna ve idari soruşturmalara bakan avukat arkadaşlara ihtiyacım var bilgisi olan varsa sevinirim

altıntaşli
Şube Müdürü
05 Nisan 2025 22:34

İhraç istedilerse suç ve cezada ölçülülük ilkesine aykırı. Meslek içinde polislik mesleğinin saygınlığını sarsacak hareketden 16 ay, bir alt ceza 6 ay olmalı.


Muhammed0259
Aday Memur
05 Nisan 2025 22:35
devlet memurlugundan çıkarma istemiş müfettiş
altıntaşli, Dün

İhraç istedilerse suç ve cezada ölçülülük ilkesine aykırı. Meslek içinde polislik mesleğinin saygınlığını sarsacak hareketden 16 ay, bir alt ceza 6 ay olmalı.


masterrrrr
Memur
05 Nisan 2025 22:36

Asiri abartili bir ceza istemis, bundan seni meslekten cikartamazlar, cikartsalar bile mahkeme ile rahatca donersin.

Muhammed0259, Dün
devlet memurlugundan çıkarma istemiş müfettiş

altıntaşli
Şube Müdürü
05 Nisan 2025 22:39

Kardeşim telefonundan porno izlediği için kimse meslekten ihraç edilmez. Da ha fazlası varsa. Bir avukat tut. Porno izlemek te yüz kızartıcı suç değil. Hırsızlık, rüşvet vb yüz kızartıcı suç


Muhammed0259
Aday Memur
05 Nisan 2025 22:41
ya pornoyu şu yukardaki şahsa söylemiştim biraz daha açayım konuyu. memurlukla bağdaşmayacak harekette bulunmak, tabiki hırsızlık rüşvet te değil

Muhammed0259
Aday Memur
05 Nisan 2025 22:42
mahkeme ile döneceğimi biliyorum ama benim önceliğim kurul önünde dönderebilmem onun için burada fikir alıyorum
masterrrrr, Dün

Asiri abartili bir ceza istemis, bundan seni meslekten cikartamazlar, cikartsalar bile mahkeme ile rahatca donersin.


nuri.
Aday Memur
05 Nisan 2025 23:05
suç ne üstü kapalı söyle

Ozzy7042
Aday Memur
05 Nisan 2025 23:05
yav bizde birşey demedik gecmis olsun kusura bakma özür dilerim sadece hiciv yaptim
Muhammed0259, Dün
ya pornoyu şu yukardaki şahsa söylemiştim biraz daha açayım konuyu. memurlukla bağdaşmayacak harekette bulunmak, tabiki hırsızlık rüşvet te değil

Muhammed0259
Aday Memur
05 Nisan 2025 23:07
devlet memurluğu yola bağdaşmayacak harekette bulunmak
nuri., Dün
suç ne üstü kapalı söyle

nuri.
Aday Memur
05 Nisan 2025 23:23
dövme mi yaptırdın bir çok unsur giriyor bu bağlama
Muhammed0259, Dün
devlet memurluğu yola bağdaşmayacak harekette bulunmak

altıntaşli
Şube Müdürü
05 Nisan 2025 23:27

Avukat tut


Feritdemir0133
Aday Memur
05 Nisan 2025 23:32

Kardeş ne yaptın söylemiyorsun. Gerçekten yüz kızartıcı bir suç ise yaptığın, git avukat tut. Burdan devlet memuruna yakışmayacak hareketi yapan adama kimse yardımcı olmaz....

Muhammed0259, Dün
devlet memurluğu yola bağdaşmayacak harekette bulunmak

Ortaşekerlipolis
Aday Memur
06 Nisan 2025 00:09

Gerçekten olur olmadık madde seçip ceza veriyorlar suçla alakası olmayan maddeler bende aslında ceza bile beklemezken sahip çıkar arkamda dururlar derken kınamayı maaş kesimini geçtim 24 ay kıdem aldım avukata verdim dava açtık anlatsam gülersiniz o derece bir mevzu ama insanın zoruna gidiyor avukat paraları artti fakat üçe bese bakma gercekten tuttuğunu koparan Avukatlar var paraya kiy en iyisini tut beni mesleğe kusturduler 4-5 tane idarî ceza aldım hepside onca yıllık memurluk hayatimda denk geldigim üç beş arkamda bile durmayacak insanlarla çalışırken oldu. Küstüm ben mesleğe bundan sonra işimi yapar geçerim gercekten bu durumlar insanı çok yoruyor psikolojik olarak uzun sürünce insan bitsin artik unutayim diyor


Muhammed0259
Aday Memur
06 Nisan 2025 00:11
bankada güzel bir avukat lazım yok mu Ankarada veya başka bı yerde
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