Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


05 Nisan 2025 20:52
DHMİ elektrik teknikerliği

Saygı değer arkadaşlar DHMİ elektrik teknikeri çalışma sistemi nasıl vardiya da yoğunluğu nasıl? 12 24 mü 12 36 mı bayramı tatili hafta sonu varmı bilen bilgi verebilir mi rica etsem teşekkür ederim

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