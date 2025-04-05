Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Nisan 2025 21:17
4 gunluk maas kesim cezasi

Arkadaslar 3/1 indeyim, 4 gunluk maas kesim cezasi aldim, brut 70.000 lira gorunuyor maas, kac lira kesilir maasimdan, mutemet bir abimiz cevap verebilir mi? Birde maas yattiginda kesilmis mi olur yoksa yattiktan sonra mi kesilir?


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
05 Nisan 2025 21:23
9000 lira civarı.

masterrrrr
Memur
05 Nisan 2025 21:50

Yazik gunah ya, boyle serefsizlik olamaz.


RütbesizKomiser
Aday Memur
05 Nisan 2025 21:52
ağustosta 3 günlük ceza 2900 kesmişti

masterrrrr
Memur
05 Nisan 2025 21:56

Kademe derece kacti?

RütbesizKomiser, 59 dk. önce
ağustosta 3 günlük ceza 2900 kesmişti

RütbesizKomiser
Aday Memur
05 Nisan 2025 21:56
8/3
masterrrrr, 55 dk. önce

Kademe derece kacti?


Abuzertr
Aday Memur
05 Nisan 2025 22:09

Niye öyle olsun sütten çıkmış ak kaşık mısın emmi

masterrrrr, 1 saat önce

Yazik gunah ya, boyle serefsizlik olamaz.


masterrrrr
Memur
05 Nisan 2025 22:15

Evet maalesef emniyetin etik disi hareketi yuzunden yedim cezayi ama mahkemede iptal ettirmesini iyi bilirim.

Abuzertr, 42 dk. önce

Niye öyle olsun sütten çıkmış ak kaşık mısın emmi


RütbesizKomiser
Aday Memur
05 Nisan 2025 22:22
neyden ceza devrem

masterrrrr
Memur
05 Nisan 2025 22:30

Deprem bolgesine ek goreve gittik, ekip araciyla kaza yaptim, 20.000 liralik masrafa 70.000 lira para cikardilar, bir sekilde odemeye calisirken basmudur affetti, kendi butcesinden yaptirdi arabayi. Aradan bir sene gecmek uzereydi, basmudur degisti birden idari sorusturma acip affedilen parayi faizle beraber 80-100 civari istediler, bende affedildigini soyledim ama yine istediler, ceza vermekle gozdagi verdiler, durumum olmadigi icin odeyemedim, hem nafaka oduyordum hemde maasimda icram vardi, mahkemeye verdiler 110 lira istemislerdi mahkeme 32 lira cikardi, idari sorusturmadan da 4 gunluk maas kesim cezasi verdiler, kisacasi affedilen bir dosyayi geri kafalarina gore acip para istediler benden, o yuzden haram zikkim olsun bunlara.Utanmadan ceza vermekle gozdagi yapiyorlar.

RütbesizKomiser, 29 dk. önce
neyden ceza devrem

RütbesizKomiser
Aday Memur
05 Nisan 2025 22:38
geçmiş olsun devrem burası adaleti sağlamaya çalışan adaletsiz bir kurum . Bu hareketi hiçbir kurumda göremezsin
masterrrrr, 21 dk. önce

Deprem bolgesine ek goreve gittik, ekip araciyla kaza yaptim, 20.000 liralik masrafa 70.000 lira para cikardilar, bir sekilde odemeye calisirken basmudur affetti, kendi butcesinden yaptirdi arabayi. Aradan bir sene gecmek uzereydi, basmudur degisti birden idari sorusturma acip affedilen parayi faizle beraber 80-100 civari istediler, bende affedildigini soyledim ama yine istediler, ceza vermekle gozdagi verdiler, durumum olmadigi icin odeyemedim, hem nafaka oduyordum hemde maasimda icram vardi, mahkemeye verdiler 110 lira istemislerdi mahkeme 32 lira cikardi, idari sorusturmadan da 4 gunluk maas kesim cezasi verdiler, kisacasi affedilen bir dosyayi geri kafalarina gore acip para istediler benden, o yuzden haram zikkim olsun bunlara.Utanmadan ceza vermekle gozdagi yapiyorlar.


masterrrrr
Memur
05 Nisan 2025 22:45

Aynen oyle devrem, lanet olsun ne diyelim, dunya kadar da maasimdan kesilecek para, destek hizmetlerindeki mutemete soruyoruz zahmet edip cevap alamiyoruz duzgun o yuzden burdan cevap bulmaya calisiyorum.

RütbesizKomiser, 13 dk. önce
geçmiş olsun devrem burası adaleti sağlamaya çalışan adaletsiz bir kurum . Bu hareketi hiçbir kurumda göremezsin
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